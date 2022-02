No BBB22, Viny e Eli quebram estratégia do quarto lollipop e Larissa dispara: Se eu sair, a culpa é deles

28/02/2022 | 09:10



O clima pesou no quarto lollipop do BBB22! Durante todo o último domingo, 27, o grupo ficou reunido para discutir opções de voto. Com reais chances de livrar um dos membros, todos decidiram que o alvo da semana seria Douglas Silva.

Mas, na hora H, a estratégia não foi tão bem executada. Os brothers tiveram que votar em consenso com a dupla que disputaram a prova do líder, e quando Eli e Viny entraram no confessionário, a surpresa: eles optaram por Jessi.

No resultado final, Larissa acabou empatada com DG e o líder Paulo André livrou o amigo da berlinda.

A escolha de Eli e Viny reverberou durante toda a madrugada do quarto lollipop - grupo composto ainda por Larissa, Laís, Jade Picon e Eslovênia.

Larissa ficou extremamente chateada com os brothers e chegou a culpá-los por sua possível eliminação.

- Eu estou particularmente desacreditada. Mano, eles ficaram em silêncio, disse Jade.

- Eu acho que foi de propósito, completa Larissa.

- Acho que não, diz Eslô.

- Mano, Vinicius votou na Jessi. Ele fez monstro com ela, aponta Jade.

- Se eu sair, a culpa vai ser deles. Toda deles, disparou a participante da Casa de Vidro.

- Agora vocês se preparem... Se a Larissa sair, o discurso do Tadeu vai ser humilhante [...] Mano, não estou acreditando. Era o paredão que a gente montou na parede. Era pra gente estar sorrindo agora, diz Picon.

Mais tarde, Eli e Viny também foram conversar com o grupo e explicar o ocorrido, mas as meninas não compraram muito a justificativa dos brothers.

- É isso. É improvável que ela [Larissa] fique. A gente é uma chacota. [...] Se fosse pra votar na Jessi, dava pra fazer outra tática. O PA tinha colocado a Jessi. Assim é f**a! Por falta de cumprimento, vai sair mais uma [moradora do quarto] e vamos ficar em 5. Agora, vocês se preparem. Semana que vem, vai ter mais um de nós no Paredão. Era uma oportunidade única de fazer um paredão só com gente de lá, disse Jade.

E continua:

- Isso é muito incoerente. Estou falando numa boa, mas o que precisa mais acontecer? Vão ficar 3 pessoas no quarto? Vocês só vão defender o pódio de vocês? A gente precisa se organizar ou não se organiza. É só falar nos amamos, mas na hora de jogar é cada um por um e todo mundo se organiza melhor.

Larissa vai conversar com Natália e Lina

Larissa teve problemas para dormir no quarto lollipop, então foi conversar com Natália e Lina, que ainda estavam acordadas. A participante da Casa de Vidro abriu o coração para as sisters e revelou que ainda não está pronta para o BBB.

- No segundo dia aqui, eu já percebi que não estava preparada para estar no BBB esse ano, mas, se eu to aqui eu tenho um propósito né? Não se tem uma escola para jogar BBB, mas, pra mim, foi muito rápido sabe?

O trio, então, aproveita o momento para colocar as desavenças em debate.

- O que você queria falar comigo desde o segundo dia que tu tava aqui e não falou?, questiona Natália.

- Que não era nada pessoal, Nat. Eu entrei com uma visão lá de fora e o Jogo da Discórdia não tinha muito como escolher. Na hora eu falei vou em em Natália porque, para mim, era uma opção mais fácil. E com o passar do tempo eu vi que eu errei. Eu não sou coração de pedra. Eu fiquei muito mal por ter escolhido você. Fiquei remoendo isso vários dias na minha cabeça. Uma casa inteira apontando o dedo e julgando você, excluindo você? Não é fácil.

As duas começam a chorar, e Larissa continua:

- Me desculpe por eu não ter tomado uma atitude diferente. Porque eu vim para tomar uma atitude diferente e, no entanto, eu não consegui fazer isso. Eu fico me perguntando até que ponto eu estou disposta a continuar aqui e ir contra o que meu coração fala, porque eu não sou assim.