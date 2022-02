Dallas Mavericks busca virada incrível e vence Warriors; Suns perdem de novo

28/02/2022 | 09:00



O Dallas Mavericks chegou a ficar 21 pontos atrás do placar, em duelo contra o Golden State Warriors, na noite de domingo, mas conseguiu uma virada incrível e buscou a vitória por 107 a 101, em San Francisco. Quem liderou a reação, já na reta final da partida, foi Luka Doncic, que viveu altos e baixos antes de se consagrar como herói do triunfo.

Doncic cometeu alguns erros, inclusive nove bolas perdidas que renderam uma piada do técnico Jason Kidd após o jogo. "Você quase fez um triple-double", disse o treinador ao esloveno, brincando ao somar os turnovers com o double-double de 34 pontos e 11 rebotes feito pelo jogador de 23 anos, aniversariante desta segunda-feira.

Do outro lado, também teve double-double, este assinado pelo astro Stephen Curry, que por algum tempo conduziu a vitória parcial dos Warriors, com 27 pontos, dez assistências e quatro rebotes. Os Mavericks, contudo, começaram a diminuir a diferença ainda no terceiro quarto e viraram nos dois minutos finais do último.

O time de Dallas é o quinto colocado da Conferência Oeste, três posições abaixo dos Warriors, que ocupam o segundo lugar. A única equipe acima da franquia de San Francisco é líder Phoenix Suns, envolvido em um momento de oscilação na temporada.

Neste sábado, os Suns perderam a segunda partida seguida, ao serem derrotados por 114 a 118 pelo Utah Jazz, quarto colocado. Devin Booker contribuiu com 30 pontos para a franquia do Arizona, mas não foi o suficiente para frear a coletividade adversária, potencializada por boas atuações de Donovon Mitchell, Rudy Gobert e Jordan Clarkson.

Mais abaixo na tabela do Oeste, o Los Angeles Lakers foi outro time que teve um grande destaque individual e não conseguiu vencer. LeBron James marcou 32 pontos contra o New York Pelicans, vencedor da partida por 123 a 99, impondo aos instáveis Lakers a segunda derrota seguida.

Mais cedo, ainda no início da tarde de domingo, houve um mais show de James Harden em sua nova franquia, o Philadelphia 76ers. Depois de uma excelente estreia contra o Timberwolves, o veterano de 32 anos brilhou de novo, dessa vez com um triple-double de 29 pontos, dez rebotes e 16 assistências, para ajudar na vitória por 125 a 109 sobre o New York Knicks. Joel Embiid, seu companheiro de time, marcou 37 pontos. A parceria vem rendendo bons frutos para os 76ers, agora terceiro colocado da Conferência Leste.

Veja os resultados da noite de domingo e madrugada de segunda-feira:

New York Knicks 109 x 125 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 114 x 118 Utah Jazz

Indiana Pacers 128 x 107 Boston Celtics

Charlotte Hornets 126 x 127 Detroit Pistons

LA Clippers 99 x 98 Houston Rockets

Golden State Warriors 101 x 107 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 92 x 124 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 95 x 123 New Orleans Pelicans