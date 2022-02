Grávida aos 46 anos de idade, Viviane Araújo revela nome escolhido para o filho

28/02/2022 | 08:10



Viviane Araújo está feliz da vida com a nova fase de sua vida! Aos 46 anos de idade, a musa está à espera do primeira filho, fruto do casamento com Guilherme Militão. Desde que anunciou a novidade, a mamãe de primeira viagem foi tomada por uma onda de amor e carinho nas redes sociais e, para retribuir tudo isso, ela concedeu uma entrevista ao Fantástico e revelou alguns detalhes da gravidez, incluindo o nome escolhido para o herdeiro ou herdeira.

Durante a conversa com a jornalista Renata Ceribelli, ela contou que sempre teve o sonho de se tornar mãe, mas que isso nunca foi uma prioridade em sua vida.

- Algumas vezes você falou: eu quero engravidar, mas não agora por causa do corpo?, questionou Renata.

- Eu acho que é. Eu colocava muito isso na frente. Do corpo... vou perder um trabalho. Vou, sabe? Eu sempre tive isso. Mas acho que, no fundo, era porque eu não tinha encontrado a pessoa certa mesmo, respondeu Vivi.

Sobre os nomes escolhidos, a artista revelou que ela e o amado ainda estão em dúvida, caso venha uma menininha.

- Se for menino, Joaquim. Meu avô, avô dele (de Guilherme). Foi uma coincidência até! Se for menina, a gente está em dúvida: Maria Flor ou Maria Alice.

- Maria já está certa!, respondeu a jornalista.

- É certo!, afirmou Viviane.

Vale pontuar que ela está casada há nove meses. O casal realizou a fertilização in vitro com óvulos doados anonimamente e os espermatozoides do marido.

Na entrevista, Viviane também garantiu sua presença no Carnaval, mas adiantou que mostrará todo seu gingado com um salto menor e com todos os cuidados.

- O salto vai diminuir. Vou bem devagarzinho para não ter risco de cair, não correr risco nenhum.