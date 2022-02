Linn da Quebrada, Larissa e Arthur Aguiar disputam paredão no BBB22

28/02/2022 | 01:10



Noite de formação de paredão no BBB22! Mas, dessa vez, o clima estava especialmente pesado, já que na tarde do domingo, dia 27, Tiago Abravanel apertou o botão da desistência e deixou a casa.

Com 15 jogadores restantes, iniciou-se a formação de paredão. Para começar os trabalhos, o anjo Douglas Silvas imunizou Gustavo. Então, o líder Paulo André indicou Lina, e a casa pôde começar a votação. Levando em consideração que Arthur Aguiar e Lucas já estavam na berlinda por consequência da Prova do Líder.

Como combinado com o público, dessa vez, os brothers tiveram que votar em dupla - as mesmas que escolheram para disputar a liderança. Pedro Scooby, como fez parte da dupla vencedora, teve voto com peso dois. E, como resultado, Larissa também entrou no paredão.

Para finalizar a noite, Larissa, Lucas e Arthur disputaram a prova Bate e Volta. E, por sorte, Lucas acabou levando a melhor.

E agora? Quem deve deixar a casa?