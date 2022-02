Renan Soares

Especial para o Diário



28/02/2022



Presidente da Câmara de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL) iniciou a implementação de ações que atendam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). Duas das 17 metas traçadas já estão em prática nas imediações do prédio do Poder Legislativo: o Pomar Público Urbano e o programa Asas com Liberdade. A intenção é conseguir realizar todas as diretrizes até 2024.

Dessa forma, no Grande ABC, a Câmara de Ribeirão Pires se torna a pioneira na adoção das medidas de sustentabilidade. Conforme Guto, a ideia é dar exemplo à sociedade e também ao poder público de que há meios para realizar ações benéficas à natureza.

"(A intenção) é mostrar para a sociedade que é possível e devemos fazer, principalmente os órgãos públicos. Estamos entrando com cor, com conceito, com proposta, mostrando que é possível tirar o concreto e entrar com árvore. É possível tirar o concreto e entrar com jardim”, diz Guto. Foi o presidente que idealizou os projetos Pomar Público Urbano e Asas com Liberdade, que já estão sendo implementados.

O projeto Pomar Público Urbano consiste em plantar árvores frutíferas originárias do Brasil e que estão adaptadas ao clima da região. Entre elas estão o araçá-miúdo, o cambuci, a grumixama, a cereja-do-rio-grande e a pitanga, deixando de lado o concreto, mudando a estética do local e beneficiando o meio ambiente.

A princípio estão localizadas apenas nos jardins próximos à Câmara, para servir como modelo de expansão, não apenas em Ribeirão, mas para outros municípios. Existem hoje seis árvores já plantadas, com expectativa de plantio de mais 21 até o fim do mandato.

Já o programa Asas com Liberdade reaproveita gaiolas apreendidas pela guarda ambiental, transformando-as em comedouros e bebedouros para pássaros – para isso, os equipamentos permanecem com as janelas permanentemente abertas. O projeto contribui com a fauna da estância turística.

A Câmara também recebe a doação de ração e frutas para as aves, depositadas nos pontos espalhados pelos espaços públicos como a própria Câmara, o bike park, anexado ao Parque Municipal Profº Luiz Carlos Grecco, e o Fundo Social de Solidariedade, no bairro Santa Luzia.

Já nesta semana, placas de energia solar serão instaladas para abastecer os dois prédios do Legislativo e os veículos, já que, segundo Guto, a expectativa é que toda a frota do legislativo seja elétrica até o fim de 2024. Essa iniciativa também vai implementar tomadas para que os moradores recarreguem suas bicicletas, patinetes ou motocicletas elétricas.