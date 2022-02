Bombeiros concluem busca por 93 desaparecidos nas enchentes de Petrópolis

27/02/2022 | 20:16



O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro concluiu, na tarde deste domingo, 27, a busca por vítimas no Morro da Oficina, no município fluminense de Petrópolis. Com isso, encerrou "a lista dos 93 reclamados na área", como informou, por meio de sua assessoria de imprensa.

Os militares seguem trabalhando na Chácara Flora, onde buscam por duas pessoas, e fazem varredura nos rios da cidade, onde estão desaparecidas três vítimas. Cerca de 230 militares atuam na operação.

A missão chegou a registrar mais de 100 pontos de buscas e envolveu mais de 500 bombeiros fluminenses e 140 de outros Estados, além de mais de 50 cães farejadores.

"A corporação trabalha ininterruptamente, 24 horas por dia, desde a tarde do último dia 15, nas operações de busca e resgate de vítimas das fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana. Vinte e quatro pessoas foram resgatadas com vida pelos militares", informa a nota.