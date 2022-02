Viúva e filhos de Bill Paxton vão receber indenização de um milhão de dólares por morte do ator

27/02/2022 | 19:11



A viúva e os filhos de Bill Paxton vão receber um milhão de dólares de indenização pela morte do ator, durante uma cirurgia, em 2017 - e segundo informações da revista People, o valor foi decidido por um juiz da Corte Superior de Los Angeles durante o julgamento do processo promovido pela família do astro contra a equipe médica responsável pelo procedimento que acabou tendo como consequência a perda de Paxton.

Bill faleceu aos 61 anos de idade e estava passando por uma cirurgia do coração no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles - a perícia, que foi apresentada pelos parentes do artista, apontam a culpa da morte pela anestesia aplicada nele.

Já a imprensa internacional afirma que os médicos envolvidos no procedimento e os advogados do hospital alegaram inocência, mas entraram em acordo com a família e acataram o valor estipulado pelas autoridades norte-americanas.

No dia 19 de setembro de 2022 está marcado a próxima sessão do julgamento do caso, tendo em vista as ações do médico Ali Khoynezhad, que foi responsável pelo diagnóstico dos problemas cardíacos de Bill e pela realização da cirurgia.

Para a família Paxton, o hospital e o médico foram negligentes.