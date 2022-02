Calor atrai visitantes para a Prainha no Riacho Grande

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/02/2022 | 19:03



A Prainha no Riacho Grande, em São Bernardo, recebeu grande público ontem. Mesmo com um aviso da Prefeitura de que a água do local estava imprópria para banho, adultos e crianças ignoravam a informação e tentavam se refrescar em mais um dia de muito calor em todo o Grande ABC.

O local, que reabriu em outubro de 2021 após um ano e dois meses fechado em razão da pandemia, é destino de dezenas de pessoas nos fins de semana. Ontem, a equipe de reportagem constatou que quase ninguém usava máscara no local, mas salva-vidas e agentes da GCMs (Guarda Civil Municipal) garantiam o mínimo de ordem na Prainha.

Da Capital, a dona de casa Sandra Moraes, 45 anos, passou o dia na Prainha com o marido, o mecânico Alexandre Moraes, 47, e os filhos, Victor, 11, e Heitor, 9. A alternativa foi para não encarar o trânsito sentido Litoral. “Quando está calor, aqui é sempre uma alternativa. Evitamos viajar em feriados e aproveitamos os lugares mais perto de casa”, comentou Sandra.

A comodidade também fez com que Flávia Moreira, 35, optasse pelo local. Ela estava acompanhada da prima, Cibele Souza, 30, e de seus filhos, Matheus, 8, e Luíza, 6, que aproveitaram o dia na Prainha pela segunda vez. “Chegamos aqui antes da hora do almoço, trouxemos algumas coisas para comer, mas aqui também tem bastante opção”, avaliou Flávia.

O movimento agitado da Prainha tem animado os comerciantes. Segundo eles, em dias como o de ontem, de calor e emenda de feriados, os visitantes acabam ficando até o fim da tarde.

André Witkohski, 42, é proprietário do Nakombie, que vende churros, açaí e crepes. Ele começou a comercializar seus produtos este ano na Prainha e está otimista com as vendas. “Teve um domingo que acabaram meus produtos. Isso é bom, sinal que o movimento está voltando”, observa.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que a Prainha conta com efetivo fixo de agentes da GCM no local durante os fins de semana e feriados.