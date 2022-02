Em clima de Carnaval, Taís Araújo aparece vestida de Cleópatra no The Masked Singer Brasil!

27/02/2022 | 18:11



Maravilhosa! Taís Araújo aproveitou o clima de Carnaval do The Masked Singer Brasil para arrasar na caracterização!

A jurada se vestiu de Cleópatra, com uma maquiagem cheia de detalhes e enfeites no cabelo. No Instagram, ela brincou:

Essa é uma mistura do Brasil com o Egito! E com vocês: Cleópatra? só que gourmet.

Taís também postou um vídeo mostrando um pouco o processo de caracterização para a fantasia, e depois, o resultado final.

Os internautas amaram e a encheram de elogios:

Muito perfeita senhor, escreveu Pabllo Vittar;

Deusa egípcia! Maravilhosa, escreveu uma internauta.

Arrasou, né?