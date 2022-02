Ludmilla e Brunna Gonçalves trocam beijos no palco durante show no Rio de Janeiro!

27/02/2022 | 18:11



Casalzão! Ludmilla fez uma apresentação de Carnaval no Rio de Janeiro no último sábado, dia 26, e é claro que Brunna Gonçalves também marcou presença no evento!

As duas arrasaram na escolha dos looks. Brunna optou por um short curto com uma blusa de alcinha preta e salto alto, enquanto Ludmilla decidiu ir mais confortável e uniu um sobretudo estampado com um par de tênis branco!

Nos bastidores, o casal mostrou que ainda está matando as saudades pós BBB e ficaram no maior clima de romance!

E a curtição das duas continuou durante o show, Brunna subiu no palco para dançar juntinho da amada!

Ludmilla também aproveitou a noite para cantar a canção Maldivas, escrita para Brunna e lançada durante a participação da bailarina no BBB22. Brunna chegou a pegar o microfone para cantar junto, e rolou até beijão das duas!