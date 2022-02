Brothers ficam abalados com desistência de Tiago do BBB 22; mãe e marido apoiaram

27/02/2022 | 17:14



Dentro da casa, a desistência de Tiago Abravanel foi anunciada pelo Big Boss: "Atenção a todos, Tiago acaba de desistir do BBB. O jogo é para os fortes. Agora, é um a menos na disputa. Coloquem as coisas dele na dispensa. Jogo que segue para vocês."

Após a notícia, Arthur Aguiar chorou e se mostrou muito abalado com a decisão do colega de confinamento. Ele lembrou que Tiago se despediu na última festa, mas não imaginou que pudesse ser sério.

Arthur também disse que mandou um torpedo para o brother escrito: "Eu não vou desistir de você, nem quando você mesmo desistir de você". No entanto, ele nem chegou a ler.

Os brothers também começaram a especular motivos que teriam levado o colega a ter apertado o botão.

"Mesmo que ele fosse para o paredão e saísse, não significa que ele não é amado. Ele poderia ser muito amado, e as pessoas poderiam decidir que ele era tão amado e tão bom que no jogo ele não cabia, entendeu?", disse Arthur.

Para o cantor, Tiago não deixava o jogo acontecer e esse poderia ser o motivo dele vir a ser eliminado pelo público. "Não tem a ver com ele ser o ou não amado".

Na área externa da casa, Jade Picon falou sobre Tiago ter desistido longe deles para não ser impedido. "Ele não ia fazer isso com a gente acordado na sala. Se a gente tivesse visto ele perto do botão, a gente já teria tirado ele de lá em dois tempos."

Culpa

Entre os integrantes do quarto lollipop, Larissa se mostrou muito impactada com a desistência e foi consolada por Jade Picon e Eslovênia. Ela se sentiu culpada, de alguma forma, pela decisão do cantor.

"A culpa disso tudo é minha. Se eu não tivesse chegado aqui e todo mundo querendo me proteger, isso não ia acontecer. Eu destruí o sonho dele".

"Você que apertou o botão? Então, pronto, são escolhas. Tem que ter coragem para apertar o botão, mas tem que ter muita coragem para estar aqui todo dia. Para chorar, para fazer o que for. Então é isso", respondeu Jade.

Paulo André encontrou um óculos escuros de Tiago na porta do quarto do líder. "Não acredito que ele fez isso", lamentou o atleta. Em seguida, ele mostrou o objeto para Arthur e os dois mostram para Pedro Scooby.

'Precisa de coragem para apertar aquele botão'

Apesar de ter declarado que se sentia sozinho no Big Brother Brasil 22 e ter desistido do reality show na tarde deste domingo, 27, Tiago Abravanel já está recebendo mensagens de carinho de sua família. Nas redes sociais, Fernando Poli e Cintia, marido e mãe do ator, falaram sobre o ocorrido.

No Instagram, a filha mais velha de Silvio Santos elogiou a postura do ex-brother na competição. Através de um vídeo, ela enviou um recado para Tiago, assegurando que, fora da casa, ele seria muito bem recebido.

"Precisa de coragem para apertar esse botão. Tenho muito orgulho de você. Vem aqui para fora que você é muito amado. A vida continua. Estaremos te aguardando de braços abertos porque você é um cara de caráter e do bem", afirmou.

Fernando também publicou uma declaração para o ex-brother em seu perfil das redes sociais. O produtor compartilhou uma foto com o amado que, segundo ele, seria compartilhada somente na final do programa.

"Essa foto eu ia postar só na final, mas hoje é a sua final! Você foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem! Você será sempre o nosso maior campeão! Seu coração é muito grande pra tudo isso! Amor, eu te amo. Vem pra casa, vem pra casa do amor", escreveu.