Eita! Tiago Abravanel desiste do BBB22!

27/02/2022 | 16:10



Grandes emoções no BBB22!

Neste domingo, dia 27, Tiago Abravanel decidiu apertar o botão de desistência e deixar o reality.

A decisão do brother pegou os participantes de surpresa, e fez com que Linn da Quebrada ficasse gritando o nome do amigo no quintal. Larissa chorou muito, e em seguida começou a se culpar pela situação. Douglas Silva estava no almoço do Anjo no momento, e quando voltou, Laís contou que Tiago aproveitou que todos estavam deitados no quarto para sair sem que ninguém percebesse.

Pouco depois, uma voz da produção confirmou aos brothers a desistência e declarou que o jogo continua:

- Agora é menos um na disputa. Coloquem as coisas dele na dispensa. E jogo que segue para vocês.