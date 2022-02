Após Tiago Abravanel desistir do BBB22, Larissa se desespera e diz: - Tudo isso é culpa minha

27/02/2022 | 16:10



Não foi só o público que acompanha o BBB22 que ficou em choque depois de Tiago Abravanel desistir do programa. Com a saída do brother do reality show global, Larissa se desesperou e chorou muito com a decisão do ator.

Em conversa com Laís no quarto, ela falou aos prantos:

- Tudo isso é culpa minha. Eu acabei com o sonho dele. Tudo isso começou depois que eu entrei, porque as pessoas quiseram me proteger e decidiram votar nele, falou a sister.

Lais tentou acalmar Larissa, falando que ele já não estava bem e que a decisão tinha sido tomada levando muita coisa em conta, mas de nada adiantou, já que Larissa segue chorando dentro da casa. Ainda segundo Lais, Tiago afirmou que não sabe jogar esse jogo e, por isso, resolveu sair da competição.

Lembrando que na prova do líder da última quinta-feira, dia 24, Tiago não foi escolhido por ninguém para formar uma dupla para a disputa e acabou ficando de fora do jogo, junto com Larissa, que está com o pé machucado e não teve liberação da produção do programa para fazer a prova.