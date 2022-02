Kim Kardashian compra jatinho personalizado de quase meio milhão de reais! Veja as maiores extravagâncias dos famosos!

27/02/2022 | 16:10



Que os famosos gostam de ter certos luxos, todo mundo sabe, né? Acontece que, vez ou outra, as celebridades compartilham algumas de suas extravagâncias nas redes sociais e acabam chocando os fãs - ou, até mesmo, outros famosos!

Kim Kardashian, por exemplo, usou sua fortuna para comprar um jatinho particular de quase meio milhão de reais. Mas, a extravagância não para por aí.

Segundo o TMZ, além de comprar a aeronave, batizada de Kim Air, a socialite mandou personalizá-la do zero. Para deixar o jato com sua cara - ou seja, parecida com sua casa -, Kim teve que esperar quase um ano!

Ainda de acordo com o site, o jato é do mesmo modelo que o de Jeff Bezos, o dono da Amazon.

Que mulher poderosa!