Kendall Jenner posa nua e fala sobre lidar com a exposição de sua vida por ser famosa: -Estou muito mais em paz com as coisas agora

27/02/2022 | 15:10



Poderosa! Kendall Jenner colocou o corpo para jogo em um ensaio para a revista i-D, e ainda falou um pouco sobre privacidade e a forma como aprendeu a lidar com toda a exposição que sua vida ganhou desde o início de Keeping Up With the Kardashians.

A modelo de 26 anos de idade acabou crescendo com seu dia a dia sendo filmado para o reality, e na entrevista, ela disse que costumava lidar mal com a fama antigamente:

- Eu costumava ser muito brava. Você pode encontrar vídeos meus antigos gritando com paparazzi sem razão nenhuma, mas ao mesmo tempo por uma razão muito óbvia.

Ela também refletiu que hoje em dia aprendeu a levar a exposição de uma maneira mais leve, e também de ter o controle da situação.

- Eu estou muito mais em paz com as coisas agora. É difícil de explicar. É simplesmente algo com o qual você aprende a conviver. Quando eu era mais nova, eu tive que abrir mão do controle e deixar outras pessoas passaram a imagem que queriam de mim. Este era o meu trabalho. Agora que estou do outro lado tenho este controle de volta.

No ensaio para a revista, Kendall posou usando biquínis e mostrando seu corpo, e rolaram até alguns cliques da musa sem nada!