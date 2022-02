Nanda Costa desabafa sobre dificuldades na amamentação: 'Alguém pode me ajudar?'

27/02/2022 | 12:44



Nanda Costa sensibilizou os seguidores ao publicar um vídeo mostrando como tem sido sua experiência real de maternidade. No Instagram, a atriz compartilhou as dificuldades da amamentação e as inseguranças que tem sentido no puerpério.

As gêmes Kim e Tiê possuem quatro meses e são fruto da relação da artista com a percussionista Lan Lanh. No Instagram, Nanda inica o relato explicando que Kim só mama se a atriz estiver deitada.

"Ou seja, se ela sentir fome no meio da rua, tenho que me jogar no chão e botar o peito pra fora", brinca ela, que, por isso, tem optado pela mamadeira, o que também tem gerado desafios.

Já Tiê, só aceita mamar se for embaixo do chuveiro e Nanda reflete: "Não dá pra dar mama com a água do planeta acabando". Em meio aos relatos, ela ainda mostra preocupações com o fim da licença maternidade que se aproxima.

"Não lembro nem o que comi ontem, como é que vou decorar um texto?", comenta, antes de falar sobre queda de cabelo e mudanças no corpo. "Será que meu corpo vai voltar? Será que a Lan ainda me acha linda?", desabafou.

O vídeo termina com um pedido de ajuda e, nos comentários, a mãe recebeu apoio de amigos e fãs. Samara Felippo falou que amamentar realmente não é fácil e deu um conselho à colega: "Seja a mãe possível, fod*-se o resto".

Lan Lanh também aderiu aos comentários respondendo a uma das preocupações da amada no vídeo. "Você está mais linda e maravilhosa do que quando te conheci! A memória não voltou 100%, mas o humor e a criatividade já superou. Te amo ainda mais, sua linda. Ah! E nossas filhas são lindas e geniais".