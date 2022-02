Jardel, ex-jogador brasileiro, fica em 5º lugar no 'Big Brother' de Portugal

27/02/2022 | 11:13



O brasileiro e ex-jogador de futebol Mário Jardel, que já vestiu as camisas do Vasco e do Grêmio, ficou em 5º lugar no Big Brother de Portugal, em edição só com personalidades conhecidas. O programa foi exibido pela TVI na noite deste sábado, 26.

O ex-atacante chegou à final do reality show junto com outros quatro participantes, mas recebeu apenas 11% dos votos para vencer. Quando soube que deixaria a competição que vale o prêmio de 25 mil euros ( em torno de R$ 290 mil), Jardel abraçou seus companheiros.

Mas, antes de sair da casa, passou na cozinha para comer uma sobremesa. "Eu não vou sair antes de dar uma colherada nesse pudim", brincou. Ao longo do programa, o atleta foi para quatro paredões e se salvou de todos.

No dia 13 de fevereiro, ainda confinado, ele recebeu a notícia do falecimento de sua mãe, Maria de Fátima Almeida Ribeiro, porém decidiu continuar no jogo. A causa da morte não foi divulgada.

Jardel é famoso em Portugal por ter jogado nos clubes Porto e Sporting, no Campeonato Português, conquistando títulos para ambos os times. Junto com ele, outros 12 artistas também participaram do reality e o grande vencedor foi o cantor Kasha, com 52% dos votos.