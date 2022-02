Ja Morant bate recorde e lidera vitória dos Grizzlies sobre os Bulls na NBA

27/02/2022 | 09:59



Ja Morant escreveu um capítulo importante na história do Memphis Grizzlies na noite de sábado, ao se tornar o jogador da franquia com a maior pontuação em um mesmo jogo de temporada regular. A marca foi alcançada na vitória por 116 a 110 sobre o Chicago Bulls, no United Centers. Com 46 pontos marcados, o armador de 22 anos também atingiu, consequentemente, a melhor pontuação de sua carreira, sem contar playoffs.

Antes, o melhor número individual dele em um jogo de temporada regular era de 44 pontos. Em playoffs, fez 47 contra o Utah Jazz na temporada passada. Até então, o dono do recorde de pontos a favor dos Grizzlies em uma partida fora das eliminatórias era o já aposentado Mike Miller, que fez 45 contra o Golden State Warriors em 2007.

Segundo Morant, a marca foi alcançada porque ele se sentiu especialmente inspirado ao assistir, no telão do United Centers, lances do lendário Michael Jordan, ídolo máximo dos Bulls. "Eu assisti isso. Então, comecei a fazer um monte de pontos. Isso provavelmente desempenhou um papel na minha atuação", disse com bom humor o jovem armador, que também conseguiu quatro rebotes e três assistências durante a partida.

Assim, o Memphis Grizzlies continua na terceira colocação da Conferência Oeste, enquanto os derrotados Bulls, que viram chegar ao fim uma série de seis jogos de invencibilidade, seguem na segunda colocação da Conferência Leste.

Logo acima dos Bulls, o primeiro colocado Miami Heat também jogou no sábado e contou com 36 pontos de Bam Adebayo para vencer o San Antonio Spurs por 133 a 129. Já o Cavaliers, quarto do Leste, venceu o Washington Wizards por 92 a 86. Em outro jogo da noite, Kyrie Irving fez 38 pontos e comandou a vitória do Brooklyn Nets em um duelo acirrado contra o Milwaukee Bucks.

Veja os resultados de sábado:

Detroit Pistons 104 x 113 Boston Celtics

Atlanta Hawks 127 x 100 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 92 x 86 Washington Wizards

Miami Heat 133 x 129 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 110 x 116 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 123 x 126 Brooklyn Nes

Denver Nuggets 115 x 110 Sacramento Kings