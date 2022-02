Motorista encontra lentidão na Anchieta e Imigrantes sentido Litoral

Da Redação



27/02/2022 | 09:42



Neste domingo (27), de acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o motorista ainda encontra trânsito para descer ao Litoral. Na Rodovia dos Imigrantes, os pontos de congestionamento estão do km 35 ao km 40 e do km 22 ao km 32 e na Rodovia Anchieta, do km 22 ao km 31, devido ao alto fluxo de veículos.

Segundo a Ecovias, a operação Descida (7x3) em vigor. A descida está sendo feita pelas pistas norte e sul da via Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida apenas pista norte Imigrantes.

As rodovias do SAI devem receber até 480 mil veículos sentido o Litoral durante a pausa para o Carnaval. Apesar de as festas de rua estarem canceladas em razão da pandemia, o calor forte dos últimos dias tem feito com que muitas pessoas busquem refúgio nas cidades da Baixada Santista. Para garantir a maior fluidez, a Ecovias programou operações especiais de tráfego que estão previstas para serem implantadas até a Quarta-Feira de Cinzas.