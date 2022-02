Com 'Lei do Ex' em dose tripla, Santo André vence o Guarani de virada

26/02/2022 | 23:00



Com direito a Lei do Ex em dose tripla, o Guarani foi derrotado de virada pelo Santo André na noite deste sábado, por 3 a 2, em pleno Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O atacante Júnior Todinho e o zagueiro Luiz Gustavo (2 vezes) marcaram os gols do Santo André, que assumiu a vice-liderança do Grupo D, com dez pontos. O Guarani tem a mesma pontuação e está com o segundo lugar do Grupo A ameaçado.

O primeiro tempo foi todo dominado pelo Guarani, que precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Matheus Pereira chutou, a bola desviou na zaga e sobrou para Lucão do Break desviar, de puxeta, no cantinho de Jefferson Paulino.

Sem ser ameaçado, o Guarani ampliou aos 29. Júlio César chutou, a bola acertou o braço de Sabino dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Giovanni Augusto. Depois disso, o time campineiro só administrou o resultado até o intervalo.

No começo do segundo tempo, o Santo André quase diminuiu com Luiz Gustavo, que acertou a trave de Maurício Kozlinski. A pressão dos visitantes surtiu efeito aos 19. Júnior Todinho cabeceou no travessão e ele mesmo aproveitou o rebote.

O empate veio pouco depois e também pelo alto. Luiz Gustavo aproveitou cruzamento da direita e cabeceou no ângulo de Maurício Kozlinski. O Santo André ficou com um jogador a menos nos minutos finais quando Giovanny foi expulso após entrada dura em Ronald.

Mesmo assim, o time andreense conseguiu a virada. No último lance do jogo, Bruno Xavier cobrou falta para dentro da área e Luiz Gustavo cabeceou entre as pernas de Maurício Kozlinski.

O Guarani volta a campo no domingo, contra o Palmeiras, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. No sábado, o Santo André recebe o Ituano, às 20h30, no Bruno José Daniel, em Santo André. Os jogos são válidos pela décima rodada.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 3 SANTO ANDRÉ

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira; Bruno Silva (Maxwell), Rodrigo Andrade (Índio) e Giovanni Augusto (Vitinho); Júlio César (Ronald), Yago (Eduardo Person) e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.

SANTO ANDRÉ - Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson (Bruno Xavier); Sabino (Rochinha), Thiaguinho, Dudu Vieira e Lucas Lourenço (Giovanny); Júnior Todinho (Carlos Jatobá) e Lucas Tocantins. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Lucão do Break, aos cinco, e Giovanni Augusto, aos 30 minutos do primeiro tempo; Júnior Todinho, aos 19, e Luiz Gustavo, aos 30 e aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Pereira e Bruno Silva (Guarani); Sabino (Santo André).

CARTÃO VERMELHO - Giovanny (Santo André).

RENDA - R$ 38.400,00.

PÚBLICO - 2.438 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).