Ashley Greene, de 'Crepúsculo', vai lançar podcast sobre a saga

26/02/2022 | 20:31



A atriz Ashley Greene, que interpretou Alice Cullen na saga Crepúsculo, está prestes a lançar um podcast que irá explorar os bastidores dos filmes. O Efeito Crepúsculo (The Twilight Effect, em inglês) será apresentado por ela e pela amiga, Melanie Howe.

Em entrevista ao site Entertainment Weekly, Ashley disse que os atores da série de filmes estão preparados para compartilhar "o que realmente aconteceu por trás das cenas".

Ela contou que alguns de seus integrantes favoritos do elenco participaram dos episódios. "Tem sido muito divertido, você não sabe o que esperar, você meio que tem que ir com o fluxo com cada convidado porque a experiência de todo mundo foi diferente."

"A questão que nós perguntamos a todos é: qual foi o seu efeito Crepúsculo? Porque eu acho que foi diferente para todos. O meu provavelmente foi muito diferente do de Peter Facinelli, intérprete de Carlisle porque ele se estabeleceu entrando em Crepúsculo. Perguntar qual foi o efeito de Crepúsculo em suas vidas é sempre fascinante para mim", completou a atriz, ao explicar o objetivo do podcast.

Os primeiros episódios vão ao ar no dia 15 de março e estarão disponíveis no Apple Podcasts.