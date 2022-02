A hora do Metrô

Do Diário do Grande ABC



Após o início das obras do BRT na quinta-feira, confirmando informação exclusiva fornecida ao Diário pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), os olhos da comunidade regional se voltam agora para o projeto de implantação do tão sonhado Metrô. E neste setor há notícia auspiciosa. Segundo o secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Paulo José Galli, o Estado saiu ao mercado à procura de empresa privada que possa ajudar o governo a tocar o empreendimento desde a primeira etapa. Com isso, aumentam as chances de o projeto finalmente sair do papel.

Reportagem publicada nesta edição traz entrevista de Galli com os detalhes do plano do Estado. O consórcio Logit-Queiroz Maluf-Almeida&Fleury-EGT foi contratado como financial advsory, ou assessoria financeira na tradução para o Português, para prospectar empresas dispostas a dividir com o governo paulista a responsabilidade de viabilizar a Linha 20, desde a realização do projeto básico, que deve ser licitado no ano que vem, até a operação dos trens, que devem estar circulando em até uma década.

A medida visa impedir que se repita o erro verificado na Linha 18-Bronze, que, mesmo após licitada, esbarrou na falta de financiamento para desapropriações, obrigando o Estado a cancelar o projeto. Ao concentrar as operações em uma única empresa, o Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, espera ter maior controle sobre as etapas, evitando surpresas de última hora, como gastos impossíveis de serem encaixados ao orçamento da obra, que ultrapassará facilmente a casa do bilhão de reais.

Como gato escaldado tem medo de água fria, conforme prega o ditado popular, o morador do Grande ABC, que já assistiu a tantas idas e vindas do projeto do Metrô, saúda a toda e qualquer iniciativa capaz de minimizar outra frustração. A região precisa do modal, para que os seus sistemas de transporte e mobilidade fiquem completos. A pujança econômica e a força de sua população mais do que justificam o investimento em transportes mais modernos, ágeis e seguros.