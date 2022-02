Com calor forte, parques da região ficam cheios na pausa do Carnaval

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/02/2022 | 00:01



Os termômetros passaram dos 30ºC ontem nas sete cidades do Grande ABC. E quem não desceu a Serra do Mar para ir à Baixada Santista aproveitou o dia ensolarado com a família nos parques e espaços públicos na região, que receberam grande público.

Além de tentar driblar o trânsito pelas rodovias que levam ao Litoral, já que a previsão é a de que 480 mil veículos passem pelas estradas para curtir a pausa do Carnaval, muitas famílias ainda têm o receio de viajar por conta da pandemia e, por isso, buscaram as alternativas na cidade para descansar e curtir o tempo livre com os filhos.

Em Santo André, o Parque Celso Daniel registrou bom movimento durante boa parte do dia. Os mais animados se arriscaram na pista de caminhada, mesmo com o Sol forte, mas o principal destino era mesmo o parquinho.

A contadora Fabiana Diniz, 36 anos, frequenta o parque com a filha, Sophia, 6, e confessa que prefere viajar em finais de semana que não são emendas com feriados ou pontos facultativos. “Ela (Sophia) adora vir aqui, então eu prefiro esses passeios na cidade do que sofrer com o trânsito”, diz Fabiana, que mora em Santo André.

Diferentemente de Fabiana, o programador Rodrigo dos Santos, 42, trabalha amanhã e também evitou fazer viagens neste fim de semana. Rodrigo estava acompanhado de sua mulher, a enfermeira Carina dos Santos, 39, e do filho, Pietro, 8. “Nós moramos aqui perto, então, em dias de Sol como hoje (ontem), trazemos algumas coisas para comer e ficamos aqui”, conta.

Ainda no parque, as famílias puderam contar com os food trucks, com opções de hambúrguer, cervejas e sorvetes, além das barracas tradicionais de pipocas e algodão doce na porta do local.

Apesar do movimento mais tranquilo, o Parque Raphael Lazzuri, em São Bernardo, também foi destino para muitas famílias. Além dos espaços de lazer e caminhada, as crianças assistiram ainda um espetáculo circense, da Cia Terrível.

A professora, Simone Freitas, 40, comentou que ainda tem “uma cisma com a pandemia” e o receio fez com que a família evitasse pegar a estrada neste fim de semana. Simone estava acompanhada do marido, Alessandro Freitas, 48, e dos filhos, Arthur, 5, e Livia, 2. “Além de fugir do trânsito, esses passeios são mais tranquilos em relação a pandemia. Estamos com receio ainda”, destaca Simone.

Para os próximos dias, as temperaturas seguem muito parecidas com as de sábado na região, com tempo aberto, ensolarado e probabilidade baixa de chuva.