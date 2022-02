Ambos acham que sabem o que falam

Brickmann



27/02/2022 | 00:01



O presidente Bolsonaro atravessou metade do mundo para se solidarizar com o indefensável Putin. O vice-presidente Mourão se opôs: ele, general de quatro estrelas, acha que a Rússia tem de ser contida à força.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte, Otan, que inclui os Estados Unidos, tem poder para derrotar a Rússia. Só há um problema: o poderio russo, que inclui foguetes intercontinentais e bombas de hidrogênio, não é suficiente para ganhar a guerra, mas pode destruir seus inimigos. A Rússia, como os Estados Unidos, tem uma quantidade de armas capaz de destruir o mundo mais de uma vez – o nome militar disso é “overkill”, exagero de mortes.

Como disse Albert Einstein, a Terceira Guerra Mundial seria travada com as armas nucleares. Já a Quarta Guerra seria travada com paus e pedras, tudo o que teria restado no mundo após o conflito atômico.

Bolsonaro falou besteira: ao se solidarizar com Putin, pôs o Brasil no mesmo balaio de China, Venezuela e Cuba, regimes que odeia. Para agradar a Putin, seu tipo inesquecível, autoritário, metido a machão, que consegue mandar no Parlamento e na Justiça, afastou-se politicamente do Ocidente e hoje não conseguiria nem badalar seu também ídolo Donald Trump. Mourão, que há tempos se desentendeu com Bolsonaro, não aproveitou a chance de defender a única saída viável, a de busca da paz. Não explicou, também, como conter a Rússia à força. Quem colocaria o guiso no pescoço do gato?

No dia de hoje

Putin, por enquanto, dá um baile nos líderes ocidentais. Preparou-se com calma para a crise, reforçando as reservas russas de divisas e fazendo da Rússia um dos maiores fornecedores de gás natural e petróleo para a Europa. Já a Otan acompanhou por quatro meses a concentração de tropas e nada fez. Mas, caso a guerra se prolongue, as sanções ocidentais talvez tenham efeito: bloqueio de operações financeiras, apreensão de navios nos portos, proibição de vendas essenciais às empresas russas. Nada decisivo, mas obriga os agressores a desviar a atenção da guerra e a cuidar da própria vida.

Por que se luta

Além de problemas políticos e ideológicos, há motivos econômicos para ocupar a Ucrânia. O país tem grandes reservas de urânio, titânio, manganês, ferro, mercúrio, xisto (do qual se extrai petróleo e gás), carvão. Suas terras são extremamente férteis – estima-se que possam garantir alimentação a 600 milhões de pessoas. A capacidade industrial é grande, até mesmo para lançar satélites. Se o motivo da invasão for econômico, o prêmio é grande.

O retrato de agora

Faltam dez meses para as eleições, e isso é muito tempo. Até uma semana antes das eleições de 1988 em São Paulo, Maluf era favorito, João Mellão era o segundo, Erundina estava em quarto. Ela se elegeu. Tancredo ganhou, na véspera da posse precisou ser operado e Sarney foi o presidente. Enfim, a fotografia de hoje mostra Lula muito próximo de ser eleito no primeiro turno, com mais votos do que todos os adversários somados. A pesquisa é do Ipespe e mostra Lula com 43%, contra 26% de Bolsonaro, 8% de Moro, 7% de Ciro e os outros bem abaixo. Há outras indicações ruins para Bolsonaro: quase 70% acham que a política econômica está errada; no segundo turno, perderia para Ciro, Moro e até Doria – no caso, um empate técnico, mas a contagem é Doria 39 x Bolsonaro 36. E, antes que resolvam implicar, sei que houve muitas pesquisas erradas na história. Truman iria perder de Thomas Dewey, por exemplo, e ganhou.

Mas, se pesquisa não serve para nada, por que empresas privadas gastam tanto pesquisando a aceitação de seus produtos?

Ruim para Bolsonaro – 1

O Instituto Brasileiro de Mineração, Ibram, que reúne as 13 maiores mineradoras do País, inclusive a Vale, passa agora a ser dirigido por Raul Jungmann, que foi ministro da reforma agrária de Fernando Henrique e, com Michel Temer, ministro da Defesa e ministro extraordinário da Segurança Pública. Bolsonaro não gosta dele, embora tenha sido seu colega na Câmara Federal. E, ao que se saiba, é correspondido.

Ruim para Bolsonaro – 2

Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, que o aprecia a ponto de querer transformá-lo em governador de São Paulo (ele pretende se candidatar, assim que descobrir onde fica o Estado), foi apanhado numa gravação constrangedora: diz a caminhoneiros que iria “dar um tempo em fiscalizações desnecessárias”. Entre elas, aquele perigosíssimo monstrengo que é o caminhão arqueado, em que a traseira fica muito mais alta que a dianteira e que é inseguro a qualquer velocidade. Tarcísio, depois de contar que vai compor um grupo de trabalho com Silvinei Vasques, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, “para eliminar o que está enchendo o saco, gerando autuação e não contribui para a segurança”, revela que a fiscalização será seletiva. O Ministério Público Federal já abriu inquérito sobre o caso.