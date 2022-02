Graciele Lacerda gera dúvidas ao responder pergunta de internauta em seu Instagram a respeito de seu relacionamento com Zezé di Camargo, saiba mais

26/02/2022 | 19:10



Nesta última sexta-feira, dia 25, Graciele Lacerda abriu sua caixinha de perguntas no Instagram para conversar com seus seguidores e gerou alguns questionamentos.

Questionada se ela teria conquistado Zezé di Camargo por causa de seu corpo, a jornalista respondeu que o sertanejo já namorou com diversas mulheres capa de revista antes do relacionamento dos dois.

Vamos lá. Primeiro o Zezé já namorou muitas mulheres lindas e maravilhosas capa de revista. Então, pode ser que sou até menos que elas. Aí te falo, alguma coisa especial eu devo ter né?! Porque ele poderia ter ficado com várias delas. Mas não.

Segundo o Extra, resposta da influencer, embora parecesse certeira, gerou uma confusão enorme tendo em vista que antes de assumir o relacionamento com ela, Zezé foi casado com Zilu Godoi por mais 30 anos. Uma onda de comentários questionando a resposta da jornalista tomou conta da internet.

Gente Zezé não era casado? Casados namoram?, comentou um internauta.

Ele namorou com essas mulheres quando? Ele foi casado a vida toda e deixou a mãe dos filhos por essa? A conta não fecha, escreveu outro.

Então ele traía a esposa e amante também? Confuso, escreveu mais um.

Vale lembrar que a ex esposa do cantor já deu a entender que o sertanejo manteve um caso com Graciele por alguns anos enquanto ainda eram casados.