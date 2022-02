Mauá realiza vacinaçao contra a Covid em mercado no Jardim Zaíra

Do Diário do Grande ABC



26/02/2022 | 18:55



A Prefeitura de Mauá iniciou o feriado prolongado de Carnaval, neste sábado (26), com ação visando ampliar a vacinação na cidade. A aplicação de doses foi realizada das 9h às 16h na Coop — Cooperativa de Consumo, localizada na Avenida Barão de Mauá, 1.389, na entrada do Jardim Zaíra. O posto reabre na segunda-feira (28), no mesmo horário. Podem receber os doses todos os públicos da campanha, ou seja, pessoas com 5 anos ou mais.

O economista André Novi Damo, de 46 anos, levou as filhas Julia, de 8, e Luísa, de 11, para receberem a segunda dose. “A vacina dá a elas mais proteção para retomarem a rotina”, disse ele, morador do Jardim Pedroso. Na fila, a dona de casa Monica Pitondo, 41 anos, e Hiago, de 10, do Jardim Camila, aguardavam ansiosos a vez de serem vacinados. “Estamos dando esperança à vida”, comentou ela, que tomou o reforço, enquanto o filho recebeu a segunda dose.

As crianças de 5 a 11 anos e os jovens de 12 a 17 devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais. Aquelas que tomaram uma das vacinas do calendário de rotina deverão esperar 15 dias para ser imunizadas. O público com comorbidades precisa comprovar a condição por meio de receituário, exames ou relatório médico. Veja a lista no https://tinyurl.com/lista-comorbidades

O registro no site vacinaja.sp.gov.br agiliza o atendimento — é necessário o CPF da criança para efetivar a inscrição. Quem for ganhar a segunda ou terceira doses precisa levar o comprovante de vacinação e documento com foto (CNH ou RG).

A Prefeitura de Mauá reforçou o pedido às pessoas para que sigam com os cuidados sanitários, usando corretamente a máscara, mantendo a higiene das mãos frequentemente e o distanciamento físico e evitando aglomerações.