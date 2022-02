Vinícius Jr e Benzema decidem no fim e Real Madrid derrota Rayo Vallecano

26/02/2022 | 18:09



O dérbi de Madri entre Rayo Vallecano e Real Madrid neste sábado pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol terminou com vitória apertada do Real pelo placar de 1 a 0. As duas equipes tiveram grandes chances ao longo dos 90 minutos, mas o duelo foi decidido já no fim com mais uma jogada da dupla Benzema e Vinícius Jr, que fazem grande temporada. O jogo aconteceu no estádio de Vallecas.

A assistência contra o Rayo Vallecano foi a sexta de Vinícius Júnior para Benzema na temporada. O francês retribuiu o favor em cinco oportunidades. Ao todo na temporada 2021/2022, Benzema acumula 26 gols e 11 assistências. Vinícius Júnior chega a 16 gols e nove assistências.

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid alcança os 60 pontos e pode abrir ainda mais vantagem para o Sevilla, segundo colocado e que ainda joga na rodada. O Rayo Vallecano é o 12º colocado, com 31 pontos, mas vive péssimo momento. Os comandados de Andoni Iraola perderam os últimos cinco jogos que fizeram pelo Campeonato Espanhol.

MANIFESTAÇÕES PELO FIM DA GUERRA - O jogo deste sábado também foi marcado por manifestações pedindo o fim da guerra na Ucrânia. A transmissão oficial da partida apresentou a mensagem "No a la guerra" ao lado do placar durante todo o confronto, assim como a torcida do Rayo Vallecano mostrou cartazes nas arquibancadas. O jovem goleiro reserva do Real Madrid Andriy Lunin, da Ucrânia, não foi escalado para o jogo diante da situação em seu país.

O JOGO - O Real Madrid ficou muito mais com a bola e teve mais volume de jogo no primeiro tempo, mas o Rayo Vallecano foi ousado e também conseguiu ataques de perigo durante o jogo. Um dos principais personagens do primeiro tempo foi o goleiro do Rayo Vallecano, Luca Zidane, filho de Zinedine Zidane, ídolo do Real Madrid. O arqueiro fez ótimas defesas durante as finalizações do poderoso time da cidade de Madri, principalmente em chute de Asensio, defendido com as pontas dos dedos, e em cabeceio de Benzema à queima-roupa.

O jogo foi agitado desde os primeiros minutos. O Real Madrid chegou com bons chutes de Asensio e de Vinícius Júnior e o Rayo respondeu com Bebé, tudo isso antes dos 10 minutos. Álvaro Garcia, contratação mais cara da história do Rayo Vallecano, aproveitou vacilo de Mendy aos 33 minutos e teve ótima chance, mas finalizou por cima do gol. No fim, o brasileiro Casemiro chegou a abrir o placar aos 38 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

O ritmo acelerado do primeiro tempo foi mantido na metade final do jogo. Vinícius Júnior teve boa chance, mas foi bloqueado pela zaga. Depois, teve uma grande defesa de Courtois em cabeçada de Mario Suárez. Como um bom clássico, o jogo seguiu muito disputado e tentativas dos dois lados, além de faltas duras.

O jogo era perigoso para o Real e Courtois fez outra grande defesa em chance de Óscar Trejo já na reta final da partida. Aos 37 minutos, Vinícius Júnior tabelou com Benzema para finalmente tirar o zero do placar. O brasileiro recebeu na área e deixou o atacante francês na cara do gol para fazer 1 a 0. A jogada da dupla decidiu o confronto e o placar permaneceu até o fim.

Antes de fazer o decisivo confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o PSG, o Real Madrid joga contra a Real Sociedad na próxima rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu. O Rayo Vallecano enfrenta o Betis pela semifinal da Copa do Rei na próxima semana e depois visita o Cádiz pelo Campeonato Espanhol.

OUTROS JOGOS - Mais cedo neste sábado, o Valencia visitou o Mallorca no estádio Iberostar e conseguiu uma apertada vitória por 1 a 0 com gol brasileiro do zagueiro Gabriel Paulista. Getafe e Deportivo Alavés empataram por 2 a 2 em um jogo muito agitado. Aos 31 minutos, Jorge Cuenca foi expulso e deixou o Getafe com um a menos em campo. Aos 45, Escalante abriu o placar para o Alavés. O time da casa empatou com Unal no segundo tempo, mas o Alavés marcou 2 a 1 no minuto seguinte com Edgar Méndez. Unal voltou a empatar aos 26 minutos.

O Valencia voltou a vencer no espanhol e chega a 33 pontos, na nona colocação. O Getafe é o 15ª colocado, com 27 pontos, seguido de perto pelo Mallorca, que tem 26 pontos e está em 16º. O Alavés é o primeiro time na zona de rebaixamento, em 18º, com 21 pontos