Mesmo grávida, Viviane Araújo mantém rotina de treinos e incentiva seguidores: Nosso corpo precisa de movimento

26/02/2022 | 18:11



Viviane Araújo foi assunto e fez a alegria da internet ao anunciar recentemente que está esperando seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão.

E como já era de se imaginar, a musa que sempre foi muito focada em cuidar de sua saúde física não está deixando sua rotina de treinos de lado durante a gravidez. Em um vídeo publicado no Instagram, ela aparece fazendo alguns exercícios, e na legenda, aproveitou para dar uma incentivada em seus seguidores a fazer o mesmo:

Nosso corpo precisa de movimento. Ser sedentário não pode ser considerado normal. Faça uma caminhada, suba uma escada, mas faça. Comece. Durante a gestação, pra mim, não podia ser diferente. E treinar em casa com apenas o peso do meu corpo me permite ser mais saudável e levar ainda mais saúde pro meu bebê. E é isso que tento estimular em vocês. Saúde. Se você não tem restrição médica, se movimente. Isso pode mudar a sua vida. De dentro pra fora.

Sempre bom cuidar de nós mesmos, né?