Douglas Silva vence prova e é o Anjo da semana no BBB22!

26/02/2022 | 17:10



Depois de grandes emoções na Prova do Líder desta semana no BBB22, neste sábado, dia 26, rolou a Prova do Anjo, que não pegou leve com os brothers!

A prova do anjo foi sobre playlists musicais, e assim como na prova do líder, Larissa foi vetada de participar por ter quebrado seu dedinho do pé durante uma das festas. A sister ficou bem decepcionada com a notícia.

Mas não foi só ela quem ficou de fora. Os brothers precisaram usar uma urna para decidir quem participaria ou não. Com isso, ficou de fora Gustavo, Linn da Quebrada, Jessi, Lucas, Eslovênia e Vyni.

A disputa foi em formato de mata-mata. Dois brothers por vez iam para o espaço da prova, e cada um em sua área precisava subir em uma base que quando a rodada iniciasse, começaria a rodar. Ao parar, eles tinham que correr até uma piscina de bolinhas e procurar o card que correspondesse ao som que estava tocando. A divisão de quem jogaria contra quem foi feita no momento do sorteio de quem ia jogar, por meio dos números escritos nas plaquinhas tiradas pelos participantes. Ficou da seguinte forma:

Tiago Abravanel contra Natália;

Pedro Scooby e Douglas Silva;

Arthur Aguiar e Laís;

Jade Picon e Eliezer.

Tiago, Douglas, Laís e Jade venceram a primeira rodada, e avançaram para a semi-final, dividida assim:

Douglas e Tiago;

Jade e Laís.

E então, Douglas e Laís foram os grandes finalistas! A final foi melhor de três, ou seja, um dos dois precisava ganhar duas vezes para se consagrar como anjo. Laís venceu a primeira rodada, enquanto Douglas levou a segunda! Por isso, a decisão ficou para a última rodada, e quem acabou encontrando o card mais rápido foi Douglas!

O mais novo Anjo da semana depois teve a grande tarefa de definir os monstros. Sem pensar muito, ele colocou Jessi e Vyni, já que os dois ainda não foram.