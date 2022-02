Anitta chega ao Brasil em grande estilo!

26/02/2022 | 16:10



Olha ela! Anitta chegou ao Brasil após fazer uma apresentação no Lo Nuestro 2022, premiação que celebra cantores latino-americanos, em Miami, nos Estados Unidos. A cantora desembarcou no Aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro e encantou a todos com seu carisma e estilo.

Usando peças pretas, inclusive sua máscara, Anitta completou o look com uma jaqueta oversized com estampa militar. A camiseta da cantora era da marca de alta costura Balenciaga.

Esbanjando riqueza, a nossa Girl from Rio parou para tirar foto com alguns fãs sortudos que estavam no aeroporto no momento do desembarque da cantora.

Além disso, apesar de estar bem próxima dos fãs no momento das fotos, em nenhum momento Anitta tirou sua máscara.