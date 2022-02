Cinco produções envolvendo o carnaval para assistir no streaming

26/02/2022 | 15:15



Com o adiamento dos desfiles do Rio e São Paulo para o mês de abril, o carnaval de 2022 segue com uma sensação estranha para muita gente. Para quem sente saudades da folia, o Estadão selecionou cinco filmes ou séries disponíveis em serviços de streaming para assistir ao longo dos dias de folga. Confira abaixo.

'Rio'

Disponível no Disney+, o longa de animação retrata a história de Blu, uma das últimas araras azuis do mundo, que precisa ir ao Rio de Janeiro durante o carnaval para conhecer outra remanescente de sua espécie.

Há belas cenas digitais simulando paisagens conhecidas da cidade maravilhosa, além de um colorido desfile na Marquês de Sapucaí.

'Doutor Castor'

A série documental do Globoplay retrata a trajetória de Castor de Andrade, banqueiro do jogo do bicho que teve forte ligação com a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel nos anos 1980 e 1990.

A produção escancara o uso político do carnaval e mostra como a Liga das Escolas de Samba nasceu como uma espécie de agência reguladora do crime. Também são abordados outros pontos da trajetória criminosa de Castor, além de sua relação com o Bangu Atlético Clube, vice-campeão brasileiro de futebol em 1985.

'carnaval'

Lançada no meio do ano passado pela Netflix, a comédia mostra um grupo de amigas viajando para o carnaval de Salvador, na Bahia, após uma delas ser traída pelo companheiro. No elenco, há personalidades bastante conhecidas nas redes sociais, como Gkay e Flavia Pavanelli.

'Os Simpsons'

O 15º episódio da 13ª temporada, disponível no Star+, traz uma viagem da famosa família norte-americana ao Brasil. Em uma das cenas, Marge, Bart e Lisa passam por um desfile de rua do carnaval no Rio de Janeiro.

A forma como a série humorística tratou o País, com excesso de violência e sexualidade, rendeu críticas. Inclusive uma do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que considerou a atração uma "visão distorcida da realidade brasileira".

Aproveitando os dias do feriado de carnaval, é possível assistir a diversos episódios aleatórios de Os Simpsons, que já conta com 33 temporadas.

Desfiles Inesquecíveis

Com quase três horas de duração somando dois blocos, o Globoplay disponibiliza a íntegra do especial exibido em 2021 e apresentado por Ailton Graça e Milton Cunha, relembrando momentos marcantes do carnaval de anos anteriores, já que as apresentações haviam sido adiadas por conta da pandemia de covid-19.

Na plataforma de streaming, também é possível relembrar cenas de novelas que tiveram o carnaval como parte do enredo, como Senhora do Destino (2004), Duas Caras (2008) e Bom Sucesso (2019).