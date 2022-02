Conversa entre Douglas, Paulo André, Pedro Scooby e Arthur Aguiar, no BBB22 vira briga: Parece um imbecil

26/02/2022 | 15:10



Vish! Neste sábado, dia 26, o clima ficou tenso no BBB22. Após a vitória de Paulo André, ele, Douglas, Pedro Scooby, e Arthur Aguiar começaram a combinar votos no quarto do líder. Porém, o que ninguém estava esperando era que a conversa se tornaria uma briga feia.

Tudo começou com uma discordância entre os atores. Arthur queria indicar Laís e Douglas não concordou com a ideia do brother. Eles então começaram a trocar farpas e ironias. Já sem paciência, o líder da semana chamou os brothers de criança, o que os deixou mais furiosos ainda:

- Eu pareço criança?, questionou Douglas.

- Sim, você e ele, afirmou Paulo

Depois de toda a discussão, o ator ainda bateu a porta na cara de Arthur e desabafou:

- C*****o mano, p***a, o moleque parece um imbecil, velho.

Quem também não concordou com a atitude do brother emparedado foi Pedro Scooby:

- Ele só pensa nele mesmo, quer ficar até o final.

Além da briga, também tivemos algumas revelações. Larissa, uma das participantes que estava na casa de vidro confessou à Laís que mentiu para Eslovênia. A sister confessou que não teve coragem de contar à modelo que ela não estava com uma boa imagem fora do reality.

- Na rede social o povo tava lascando ela e muito, viu? Não foi pouco não. Acho que justamente por essas coisas dela aqui dentro. E o pessoal lá fora tava fazendo isso, eu fiquei sem jeito de falar para ela, entendeu? Cheguei numa casa de vidro, vou chegar na menina e dizer Tu tá lascada lá fora?

A doutora concordou com o pensamento da sister e o assunto da conversa foi Jade Picon. Larissa contou à Laís que quem estava no caminho de ser uma participante forte era a influenciadora de 21 anos de idade.