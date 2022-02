Sabrina Sato doa fantasia de carnaval para leilão beneficente

26/02/2022 | 15:00



A apresentadora Sabrina Sato doou uma fantasia de carnaval para o Baile Glam, evento com leilão beneficente realizado pelo carnavalesco Milton Cunha.

As arrecadações serão destinadas aos trabalhadores dos barracões das escolas de samba do Rio de Janeiro que enfrentam dificuldades desde o início da pandemia.

Com lance inicial de R$30 mil, a fantasia de jaguatirica leva a assinatura do estilista Henrique Filho.

A peça escolhida foi usada por Sabrina no desfile da Unidos da Vila Isabel em 2014, escola de samba que terá o retorno da apresentadora como rainha de bateria em 2022.

A apresentadora havia deixado o posto em 2019, quando foi substituída pela atriz e bailarina Aline Riscado.

Neste ano, Sabrina tem ainda um outro desafio pela frente. A apresentadora, que é rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo, terá um intervalo de apenas três horas entre os dois desfiles, que acontecem nos dias 22 e 23 de abril.

Antes disso, porém, o Baile Glam e o leilão beneficente acontecem no dia 1º de março, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Essa já é a sétima edição do evento, que elege as melhores fantasias de luxo do carnaval e tem entrada gratuita.