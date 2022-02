Cristiano Ronaldo vai mal, United perde chances e empata pela 1ª vez com Watford

26/02/2022 | 14:23



O Manchester United perdeu pontos importantes contra o penúltimo colocado na tabela do Campeonato Inglês neste sábado, pela 27ª rodada. Em um dia de frustração para Cristiano Ronaldo, que errou muitas das suas tentativas, o time de Ralf Rangnick não passou do 0 a 0 no estádio Old Trafford. Esta é a primeira vez que o United não vence em casa contra o Watford na era Premier League. Antes disso, houve sete jogos e sete vitórias do time de Manchester.

Na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, o tropeço do Manchester fica ainda mais dolorido ao ver a sequência que o time terá pela frente. Os próximos três adversários do clube de Cristiano Ronaldo serão Manchester City, Tottenham e Liverpool, times da parte de cima da tabela. A equipe de Ralf Rangnick é a quarta, com 47 pontos. São três jogos a mais que o Arsenal, quinto colocado, que tem 45 pontos. O Watford é o 19º colocado, com 19 pontos, e será adversário do Arsenal na próxima rodada.

O time mandante não conseguiu aproveitar as boas chances que criou no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo teve duas delas, primeiro em uma finalização que bateu na trave. O português chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Bruno Fernandes também teve grande chance, talvez a melhor do jogo, saindo cara a cara com o goleiro Forster, que conseguiu fazer a defesa.

O segundo tempo continuou com o Manchester tendo mais volume de jogo, enquanto o Watford fazia subidas pontuais ao ataque e até levou perigo em alguns momentos ao gol defendido por De Gea. O gol do Manchester ficou próximo de sair após um passe incrível de letra e de primeira feito por Pogba para deixar Elanga na cara do gol, mas o jovem atacante do Manchester finalizou para fora.

Cristiano Ronaldo teve ao menos mais duas boas chances na etapa final, mas o astro português não conseguiu finalizar da forma que gostaria. Após os lances, Cristiano se lamentou muito e se mostrou inconformado com as chances perdidas. Com Samir, ex-zagueiro do Flamengo em campo, o Watford conseguiu anular as chances criadas pelo adversário até o apito final.

RETORNO DE ERIKSEN - Oito meses após sofrer uma parada cardíaca em campo quando atuava pela Dinamarca na última Eurocopa, Christian Eriksen voltou a jogar futebol neste sábado pelo Brentford. O dinamarquês vinha sendo monitorado por médicos desde então e entrou em campo aos 6 minutos do segundo tempo, ovacionado pela torcida no Brentford Community Stadium.

O Brentford perdeu a partida por 2 a 0 para o Newcastle. A vida do time da casa ficou difícil após a expulsão de Joshua Dasilva com apenas 10 minutos de jogo. O brasileiro Joelinton abriu o placar para o Newcastle aos 32 minutos e Joel Willock ampliou aos 43 do primeiro tempo. Com 25 pontos, o Newcastle ultrapassa o Brentford, que tem 24, e assume a 14ª colocação, enquanto o adversário cai para 15º. O Brentford não vence há oito jogos do Campeonato Inglês, tendo perdido sete dessas partidas. Já o Newcastle não perde há sete rodadas, com quatro vitórias e três empates.

OUTROS JOGOS - Mais cedo, o Tottenham goleou o Leeds United em Manchester. A vitória leva o time de Antonio Conte aos 42 pontos, na sétima colocação. O Leeds, comandado por Marcelo Bielsa, chega a seis partidas sem vencer, tendo perdido cinco delas. O time de Manchester ocupa a 16ª posição, com 23 pontos conquistados e começa a ficar cada vez mais ameaçado pelo rebaixamento, estando a apenas dois pontos da zona.

O Tottenham não perdeu tempo e abriu o placar logo aos 9 minutos em uma descida rápida para o ataque. Sessegnon cruzou para Doherty abrir o placar. Aos 14 minutos, o recém-chegado Kulusevski saiu da marcação na linha de fundo, invadiu a área e bateu firme para fazer um belo gol. O terceiro gol do Spurs saiu aos 26 minutos e foi marcado pelo artilheiro Harry Kane. O inglês recebeu lançamento e finalizou de dentro da pequena área. Aos 39 do segundo tempo, Kane fez lançamento longo para seu companheiro de ataque Heung-Min Son fechar o placar por 4 a 0.

Crystal Palace e Burnley empataram por 1 a 1 em Londres. Jeffrey Schlupp abriu o placar para o time da casa aos 8 minutos de jogo, mas Milivojevic marcou contra no primeiro lance do segundo tempo e o duelo ficou empatado. Com 21 pontos, o Burnley é o primeiro time na zona de rebaixamento, em 18ª. O Crystal Palace chega a 30 pontos, na 11ª posição.

Liverpool e Arsenal também se enfrentariam na manhã deste sábado pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, mas o jogo foi adiado porque o Liverpool fará a final da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea neste domingo, às 13h30.