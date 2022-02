Ucrânia/Tkach: precisa haver sanções mais fortes à Rússia

26/02/2022 | 14:15



O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, afirmou que precisam ser impostas sanções mais fortes à Rússia pelos ataques à Ucrânia, começando pela desconexão do país da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (Swift, na sigla em inglês).

"O objetivo das sanções é parar a agressão e a agressão ainda não parou. Precisam impor sanções mais fortes", disse Tkach, em coletiva de imprensa realizada neste sábado. "Esperamos que a comunidade internacional adote exclusão da Rússia do Swift."

Tkach afirmou também que o apoio internacional em defesa da Ucrânia cresceu com 73 países e nove organizações governamentais. "O mundo está apoiando a Ucrânia. A Ucrânia está pedindo solidariedade à comunidade internacional: levantar sanções e isolar a Rússia no cenário internacional", observou. Ele pediu apoio também com armas e combustíveis.