José Carlos Sanches é encontrado morto

26/02/2022 | 14:11



José Carlos Sanches foi encontrado morto na última sexta-feira, dia 25, aos 67 anos de idade, em seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do site Na Telinha, a polícia entrou na residência dor ator e encontrou o corpo dele próximo à sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil - o exame de papiloscopia ainda será realizado, que é o procedimento para identificação utilizando as digitais das mãos e dos pés.

E ainda de acordo com o site, o artista deve ter perdido a vida há pelo menos quatro dias, por conta do estágio avançado de putrefação do cadáver.