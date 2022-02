Karol Conká, Pabllo Vittar e muita sensualidade: veja tudo que aconteceu no Bloco da Pocah

26/02/2022 | 14:10



O Carnaval chegou! E quem inaugurou a festança desse feriado tão animado em São Paulo foi o Bloco da Pocah. Usando uma roupa de oncinha bem sexy e cheia de recortes, Pocah animou a sexta-feira de carnaval na capital paulista.

Todo show tem uma apresentação de abertura e nesse bloco não seria diferente. Quem pisou nos palcos antes da atração principal foi ninguém menos que a Mamacita!

Com um look coloridissímo e com a cara do Carnaval, Karol Conká chegou chegando na grande folia de sua amiga e agitou os palcos.

E não foi só Karol que marcou presença nesse evento. O ex-BBB João Luiz apareceu com seu namorado, Igor. Ambos estarem usando roupas menos carnavalescas, mas isso não os impediu de curtir muito todas as atrações.

Lumena Aleluia também curtiu muito o bloco! A ex-sister fez questão de comparecer com um look lindo e muito brilhante. A cara do carnaval, né?

Com roupas que sempre causam polêmicas na web, Mateus Mazzafera bateu carteira no evento. Dessa vez, o influenciador decidiu apostar em peças pretas e verde-água.

Quem também não perdeu a folia foi Kéfera. Com um look cheio de cor, a youtuber foi vista no camarote da festa curtindo muito.

Quem também marcou presença nos palcos foi Tainá Costa. Usando uma roupa com a mesma estampa de Pocah, a dançarina também sensualizou muito com a anfitriã.

E, mesmo com muita farra, Pocah tirou um tempo de sua apresentação para fazer uma linda homenagem à Marília Mendonça. A cantora sertaneja morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente de avião.

Yuke! Com uma performance de tirar o fôlego, Pocah e Pabllo Vittar terminaram a apresentação com chave de ouro - as cantoras levaram a plateia a loucura quando deram um beijão.