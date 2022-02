Ucrânia: Batalhas continuam em todo território; há 100 mil soldados russos

26/02/2022 | 14:00



O encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, fez uma atualização, em entrevista coletiva há pouco, em Brasília, sobre a situação do seu país em meio à guerra contra a Rússia, afirmando que as batalhas continuam em todo o território, com o número de soldados russos já atingindo 100 mil.

Entre as táticas do exército russo, ele alertou sobre o uso de bandeiras e uniformes falsos e que grupos de sabotagem estão antecipando sua entrada na cidade para preparar as operações.

Segundo Tkach, a Ucrânia continua aberta ao diálogo.

Tkach apelou aos organismos internacionais por ajuda humanitária, disse que ainda há alimentos, mas combustíveis já estão em falta. "A situação muda a cada minuto", afirmou.