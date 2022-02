Regina Casé completa 68 anos de idade: Amo a vida

26/02/2022 | 13:11



Regina Casé completou 68 anos de idade na última sexta-feira, dia 25 - a atriz compartilhou alguns registros do mar e falou que estava muito feliz e agradecida.

Amo a vida! Adoro aniversário porque é o dia de celebrar meu nascimento e a maravilha que é estar viva! Passei o dia todinho no lugar que eu mais amo e me sinto mais feliz? O MAR! Eu nadei com muitos outros peixinhos como eu, agradecendo sem parar estar numa água limpa, olhando pra exuberância da minha amada Mata Atlântica!

Agradecendo ter saúde e coragem pra nadar sempre em direção à luz mesmo em tempos de trevas, nadar contra a maré com força, remar sempre em direção ao amor, amor pela vida!!!.

Ela também revelou ter ficado muito contente ao ver as mensagens de carinho que recebeu ao longo do dia.

Fiquei todo tempo no mar sem sinal (o que foi ótimo!) E agora que voltei pra terra e recebi esse OCEANO de amor de vocês!!! Quantas mensagens lindas! Chorei um mar! Obrigada por tanto carinho, vocês me fizeram muito feliz!, finalizou.