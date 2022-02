Carol Peixinho marca presença no show de Thiaguinho após posarem juntos nas redes sociais

26/02/2022 | 13:10



Carol Peixinho compareceu ao show do suposto namorado, o cantor Thiaguinho, na última sexta-feira, dia 25, no Rio de Janeiro - a ex-BBB estava com um top de couro preto e um chocher.

A moça apareceu no palco do artista após os dois postarem cliques nas redes sociais juntos e reacenderem rumores de um suposto namoro - vale lembrar que os boatos de um romance entre os dois já rolam desde novembro do ano passado.

Thiaguinho compartilhou um registro dos dois abraçadinhos na praia.

Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração?E que seja sempre assim? ILUMINADO!. Felizão com sua LUZ!, escreveu o artista na legenda da publicação.