Rihanna coloca barrigão de grávida para jogo no Fashion Week de Milão

26/02/2022 | 12:10



Rihanna compareceu ao Fashion Week de Milão ao lado do seu namorado, A$AP Rocky, na última sexta-feira, dia 25 - a cantora colocou o seu barrigão de grávida para jogo e esbanjou estilo e beleza na semana de moda italiana.

A diva estava vestindo um top vinil preto com detalhes em renda, uma calça preta com a estampa de um dragão chinês e arrematou o look com um casaco de pele roxo e um colar que ia até a sua barriga - a artista também apostou em um adereço para a cabeça, no estilo Cleópatra.

Já o rapper escolheu todo de all black, com luvas amarelas nas mãos e levava uma mala como assessório.