EC São Bernardo espera por reabilitação imediata

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/02/2022 | 10:27



O EC São Bernardo quer deixar para trás a primeira derrota no Campeonato Paulista da Série A-3, para o São José, em mais um jogo em casa e contra um adversário direto na luta pelas primeiras colocações. A partir das 15h, no Estádio 1º de Maio, recebe o Marília. O Cachorrão ocupa a quarta colocação, com 15 pontos, enquanto o adversário está uma posição abaixo, com 14.

A equipe são-bernardense segue confiando nos gols do atacante Bosco, que, entretanto, passou em branco nas duas últimas rodadas. O técnico Renato Peixe também tem outras peças ofensivas qualificadas e com potencial para colocar a bola na rede, casos de Erik Bessa, Chuck e Johnny.

Outro trunfo do time é ter a segunda defesa menos vazada, apenas cinco vezes em oito rodadas, atrás somente do Noroeste, que sofreu quatro tentos até aqui.

Entretanto, independentemente destes números e situações, o treinador alvinegro chama atenção para as complicações do jogo, mesmo com o EC São Bernardo jogando em casa.

"Será mais um jogo difícil. O adversário vem de resultado positivo (vitória por 1 a 0 sobre o Votuporanguense) e é muito bem treinado (por Guilherme Alves, que assumiu o lugar de Betão Alcântara após um início ruim do Marília na competição). Porém, precisamos reencontrar rapidamente o caminho das vitórias diante do torcedor. É um confronto direto e, por isso, nosso time está preparado e sabe o que precisa fazer dentro de campo", declarou o comandante do Cachorrão. A única dúvida do time deverá ser o volante Iago, que segue fora e deve mais uma vez dar lugar ao jovem Gabriel Rato.

Do outro lado, o Marília está invicto há quatro rodadas (dois empates e duas vitórias), período no qual não sofreu um gol sequer.