Horror da guerra une classe política

Da Redação



26/02/2022 | 10:06



As terríveis imagens que partem da Europa e que mostram o triste conflito entre Rússia e Ucrânia uniram os políticos da região, mesmo que por algum momento. Entre mensagens, vídeos, fotos e pedidos, a grande maioria dos vereadores, deputados e prefeitos pediu paz, orações e refletiu sobre o atual momento que o planeta testemunha. Em Santo André, por exemplo, o vereador Ricardo Alvarez (Psol), lembrou de sua descendência ucraniana, já que seus avós maternos emigraram daquele país na virada século XIX para o XX. Prefeitos também lembraram das comunidades de ambos os países, Rússia e Ucrânia, nas cidades do Grande ABC. A despeito das diferenças, a classe política da região parece ter dado as mãos por um instante.

Bastidores



Congratulações

Vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL) comemorou mais um ano de vida ontem. Não foram poucos os desejos de feliz aniversário ao político, que tem bom trânsito entre os colegas políticos do Grande ABC. Em seu perfil oficial no Facebook, Zacarias deixou recado agradecendo às inúmeras felicitações que recebeu ao longo do dia. "Aniversário é sempre uma data de comemoração, mas também de reflexão sobre o caminho que já traçamos", disse o viceprefeito em sua postagem

Café com pão de queijo

Tão logo acabou o evento em que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), autorizaram o início das obras do BRT-ABC na cidade, a deputada pelo município e mulher de Morando, Carla Morando (PSDB), correu para uma pequena barraca que vendia café, nos arredores do terminal rodoviário da cidade. No estabelecimento, a tucana pediu um copo de café, acompanhado de um pão de queijo, que foi entregue ainda fumegante.

Visita

Prefeito em exercício de Ribeirão Pires, Humberto D''Orto Neto, o Amigão (PSB), recebeu o vereador da Capital George Hato (MDB), em seu gabinete, na noite de ontem. O socialista debateu, entre outros assuntos, o sistema municipal de saúde. Hato e Amigão trataram também de parcerias entre os municípios e concordaram sobre a importância de uma maior integração intermunicipal na área.