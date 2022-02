Governo Federal anuncia a redução de 25% no IPI

26/02/2022 | 09:32



Pressionado a apresentar uma agenda positiva que ajude a impulsionar a campanha para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o governo reduziu ontem o IPI ( Imposto sobre Produtos Industrializados). A alíquota diminuiu 25% para todos os produtos -­ incluindo bebidas e armas. A única exceção são os cigarros, que pagam tributo de 300%.

A redução foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no início da noite de ontem, horas depois de Bolsonaro, em evento pela manhã, dizer que haveria "excelente notícia para a industrialização brasileira" no mesmo dia. A expectativa de anúncio pegou de surpresa técnicos do Ministério da Economia, que não esperavam a publicação da medida antes do Carnaval.

A redução é uma tentativa de impulsionar a indústria e a venda de produtos como linha branca e automóveis. Com a medida, o governo deixará de arrecadar R$ 19,5 bilhões neste ano, R$ 20,9 bilhões em 2023 e R$ 22,5 bilhões em 2024. Metade desse montante desfalcará o caixa da União e, a outra metade, de Estados e municípios.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que 300 mil empresas serão beneficiadas. "A redução de 25% no IPI é o marco do início da reindustrialização brasileira após quatro décadas de desindustrialização", disse. "Não pode haver recuo nisso, daqui para frente é redução de impostos."

Guedes garantiu que não haverá novas reduções de IPI neste e no próximo ano, para não prejudicar a Zona Franca de Manaus, que perde sua vantagem competitiva. "Não fosse a Zona Franca, a redução de IPI seria maior, certamente de 50%. Como respeitamos a Amazônia, foi só 25%. Isso tem de ser feito com muito cuidado, com uma transição lenta e com mecanismos compensatórios para garantir vantagem da Amazônia", acrescentou.

Ele disse ainda que a redução deve ter um impacto de curto prazo na inflação, mas que esse não é o objetivo da medida. Conforme Guedes, a redução do IPI abre espaço para uma nova rodada de cortes no Imposto sobre Importação de bens no futuro. No fim do ano passado, o governo anunciou um corte de 10% nas alíquotas do tributo sobre importados de fora do Mercosul.

Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República ressaltou que a arrecadação de tributos federais bateu recordes em janeiro de 2022: "Há, portanto, espaço fiscal suficiente para viabilizar a reduçãoora efetuada, que busca incentivar a indústria nacional e o comércio, reaquecer a economia e gerar empregos".

O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson de Andrade, afirmou que a medida, além dereduzir a carga tributária para o setor, diminui os preços dos produtos industriais, com benefícios para os consumidores e no controle da inflação. "Nos últimos dez anos, a indústria de transformação encolheu, em média, 1,6% ao ano. Perdeu espaço no PIB brasileiro e na produção mundial. Perdeu espaço nas exportações brasileiras e nas exportações mundiais de manufaturados", afirmou.

Nos cálculos do Ministério da Economia, a medida injetará R$ 467 bilhões no PIB em 15 anos e R$ 314 bilhões em investimentos em 15 anos.