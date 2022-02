Prefeituras vão intensificar fiscalização de bares e festas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/02/2022 | 09:05



A celebração do Carnaval nas ruas e em locais particulares está proibida por decretos em todo o Grande ABC, uma das medidas para tentar conter o aumento dos casos de Covid, como têm se visto após feriados.

Santo André informou que o Departamento de Controle Urbano vai manter o acompanhamento que é feito em todo fim de semana. Estabelecimentos comerciais podem funcionar até 1h. Denúncias podem ser feitas no aplicativo de serviços da Prefeitura, pelo 156 ou 0800 0191944. Reclamações de som alto em estabelecimentos comerciais, igrejas, escolas desambaeobraspodemserfeitas no site do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Em São Bernardo, o comércio pode funcionar até as 2h. A GCM (Guarda Civil Municipal) vai realizar a Operação Noite Tranquila, com apoio das equipesdeVigilância Sanitáriaeoutros departamentos. A população também pode denunciar por meio do número 153. Para entrada em eventos com mais de 500 pessoas deve ser apresentado comprovante vacinal com ao menos uma dose.

São Caetano já instruiu os departamentos de fiscalização para ações pela cidade. Os estabelecimentos comerciais podem funcionar 24 horas e denúncias são feitas pelo 0800-7000-156.

Diadema realiza operação especial da Polícia Militar e da GCM, além da fiscalização de bares no Diadema Legal, que determina o fechamento às 23h, salvo em casos de alvará especial. O passaporte da vacinação continua sendo exigido para ingresso em locais públicos e privados.

Em Ribeirão Pires o comércio pode funcionar até meianoite e denúncias podem ser realizadas através do telefone 4828-3204.

Carnaval não será feriado nas cidades do Grande ABC

A pausa para o Carnaval não será feriado nas sete cidades do Grande ABC, mas alguns serviços públicos não vão funcionar porque os Executivos decretaram ponto facultativo na segunda-feira, dia 28, e na terça, dia 1º. Dessa maneira, equipamentos como o Poupatempo e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não vão abrir as portas na segunda e na terça-feira. Já as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os parques municipais funcionam normalmente.

A vacinação contra a Covid estará suspensa durante o Carnaval, com exceção de Mauá, que vai imunizar todos os públicos etários normalmente hoje e na segunda-feira, das 9h às 16h, somente na Coop ­ Cooperativa de Consumo ­, localizada na Avenida Barão de Mauá, 1.389, na entrada do Jardim Zaíra. Nos outros dias também não haverá expediente.

Serviços públicos como varrição de ruas, coleta de lixo e o atendimento funerário, além das feiras livres, vão funcionar nos seus horários habituais.

No início de fevereiro, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC havia divulgado nota afirmando que, após assembleia realizada no colegiado, os sete prefeitos da região haviam decidido por decretar feriado no Carnaval, dia 1º, mas a informação estava incorreta. As prefeituras decretaram, na verdade, ponto facultativo, que permite o fechamento de serviços públicos não essenciais.