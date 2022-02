Reduzir o fosso digital

Do Diário do Grande ABC



25/02/2022 | 23:59



As escolas municipais em São Bernardo estão passando por verdadeira revolução digital com o objetivo de melhorar os processos de ensino e aprendizagem. O prefeito Orlando Morando (PSDB) determinou investimento de R$ 22,4 milhões em mais uma etapa do processo de informatização total das unidades educacionais da cidade. Tanto professores quanto alunos terão à disposição equipamentos de última geração. Em breve, o uso desses instrumentos vai se refletir no desempenho dos estudantes, tornando-os mais bem preparados para enfrentar vestibulares ou desafios profissionais.



Desde que chegou ao Paço, em janeiro de 2017, Orlando Morando mostrou preocupação com o apagão digital enfrentado pelas escolas municipais. Tanto que uma de suas primeiras ações no governo foi criar o programa Escola Conectada, destinado a trazer o ensino são-bernardense para o século XXI. Foi só a partir daí que computadores, até então artigo raro nos colégios públicos da cidade, popularizaram-se nas unidades de ensino.



Não há nenhuma dúvida que a tecnologia é aliada de primeira hora de alunos e professores no processo de educação. Basta notar que o alto índice de digitalização do ensino é comum aos países que dominam os primeiros lugares nos rankings mundiais de avaliação de ensino. O Brasil também utiliza a tecnologia para garantir melhor formação a suas crianças e jovens. Todavia, há distorções imensas na distribuição de equipamentos.



É comum ver alunos utilizando computadores e professores recorrendo a lousas interativas nas escolas privadas, inclusive no Grande ABC. No entanto, nem todos os estudantes têm acesso a tais instrumentos – alguns até rompem a barreira, mas beneficiados com bolsas. Reduzir o fosso existente entre as escolas das redes pública e particular é obrigação dos gestores. Ao investir maciçamente em sistemas digitais, o prefeito Orlando Morando contribui, de forma assertiva, para a democratização do ensino, fornecendo a ricos e pobres, indistintamente, condições iguais para que disputem as oportunidades que surgirem.