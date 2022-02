Do Diário do Grande ABC



Se valer da derrota de outro não é vitória, é incompetência. Achar que está por cima apenas porque detém de meios incompatíveis com a verdade não faz de você o ser mais inteligente. Ao contrário do que pensam, a pessoa inteligente age com educação e respeito pelo outro, desempenha o que sabe com sabedoria; diferentemente de quem age com prepotência, ou ainda pior, com o desprezo e o tanto faz.



A grande disputa é com o próprio ego, que não aceita saber menos ou não ter a mesma competência do outro. Então, é preciso estratégia, e claro que não é usando a inteligência, mas, sobretudo, o pior lado do ser humano, a maldade.



Se ao pensar em fazer algo ruim para alguém parasse para avaliar nas consequências que isso possa vir a repercutir na própria vida, acho que em sã consciência não faria. Sempre que se comete o mal, como um bumerangue, a vida traz de volta. A tão falada lei da ação e reação (ou atração). Pode demorar, mas a vida traz de volta.



<EM>Não há nada melhor do que a consciência tranquila, um agir sabendo que está fazendo o bem para você mesmo, plantando e colhendo frutos bons e não podres. Cada vez que fizer algo que gratifica não só a você, mas também ao outro, lá na frente terá sua recompensa.



O foco aqui é o quanto de vantagens alguns se estão valendo em detrimento a outros. Qualquer coisa que se conquiste que não seja de forma legal não é seu, não fez por merecer, enganou ou se fez parecer alguém que não é, e isso não te qualifica, te empobrece ainda mais; lembrando que pobreza não é só financeira, mas, pior ainda, de espírito.



Pode estar achando que é papo careta e que ninguém mais pensa assim. Realmente muita gente hoje olha apenas para o próprio umbigo sem pensar em ninguém, o doa a quem doer. Agora te pergunto: você já fez doer ou já foi doído por quem pensa assim? Foi bom? Achou justo estar desse lado? Afinal, ninguém pensa mais em ninguém, não é mesmo?



Acontece que nossas conquistas dependem de nós mesmos, se não fizer a lição de casa da vida da maneira certa, se passar a vida colando do coleguinha ou dedurando para ser o primeiro da classe, um dia será descoberto e o professor vai te deixar atrás de todo mundo para começar tudo outra vez.



Vai sentir vergonha, vai doer muito, mas é assim que se aprende a tarefa da vida. Ou se faz direito ou vai sofrer as consequências. No final, quando acaba o ensino, se aprendeu deixará boas lembranças, se não aprendeu terá que rever tudo e ainda será esquecido. Faça certo enquanto há tempo, não sabemos quando o ensino vai acabar.



Maristela Prado é escritora, crítica literária e mantém o blog de crônicas asletrasdavida.com .



PALAVRA DO LEITOR

Consequências – 1

Os donos de postos de combustíveis são o câncer dos brasileiros! Bando de aproveitadores (Guerra pode gerar alta de preços no Grande ABC). O preço nem subiu na Petrobras e alguns postos do Brasil já aumentaram os preços. Porém, se a gasolina chegar a 20 ‘conto’ (R$ 20) o brasileiro ainda faz filas nos postos, aí é isso que eles querem.

Fabio Silva

do Facebook



Consequências – 2

Não é a guerra que vai nos afetar, é a política econômica interna mesmo. Real desvalorizado, inflação e falta de intervenção do governo, (que) prefere subsidiar armas ao invés de alimentação,moradia e geração de empregos. Primeiro culpou a pandemia; agora, a guerra. Me poupe!

Patricia Preccaro

do Facebook



Consequências – 3

Qual a novidade no aumento dos combustíveis? Tudo que acontece no Exterior é motivo para o aumento dos combustíveis e alimentos. O estranho é o aumento só no (Grande) ABC! O que será que está acontecendo?

Edison Hirose

do Facebook



Sirenes

Difícil imaginar que um dia acordaríamos vendo e ouvindo pela TV, quase que ao vivo, as sirenes alertando depois de 80 anos, na Europa, para bombardeios, invasão e destruição da guerra. A liberdade e independência da Ucrânia a caminho de serem perdidas. No Interior de São Paulo, no mesmo tempo, também havia sirenes para anunciar a campanha presidencial antecipada à reeleição de um presidente conivente com a morte de mais de 600 mil brasileiros. Se na sua própria Nação não se importou nem importa com este extermínio sanitário, jamais iria se importar com a sorte de 500 brasileiros em risco na Ucrânia, nem com apenas alguns milhões de ucranianos que possam vir a perecer, sem merecimento, para sentar na cadeira da que diz não ter apego.

Ruben J. Moreira

São Caetano



BRT-ABC

Esses políticos do PSDB, que estão há mais de 30 anos no poder, só se lembram do (Grande) ABC em época de eleições para governador (João Doria e Orlando Morando iniciam construção do BRT-ABC). Passadas as eleições as promessas de campanha dificilmente são cumpridas, é só o olhar o monotrilho que corta São Mateus, que levou quase 15 anos para ser concluído e pela metade ainda. O que nós, da região, precisamos realmente é do Metrô, que foi prometido há milhões de anos, e que agora vem com este tipo meia boca de transporte, o tal BRT. Me poupem! Mas já estamos vacinados contra essas falsas promessas desse pessoal que está há mais de 30 anos no poder em São Paulo.

Jurandir Baganha Costa

do Facebook



Calado

Ouço algumas pessoas ‘especialistas’ em guerra criticando Bolsonaro por seu silêncio em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia. O melhor é que ele continue mudo mesmo, quanto mais calado ele ficar, melhor para todo mundo. Nunca ouvi ele falar algo que se aproveite.

Juvenal Avelino Suzélido

Jundiaí (SP)



Petrobras

Ajudem-me a entender as maneiras de agir deste desgoverno. A Petrobras conseguiu superlucro de R$ 106 bilhões em 2021, valor que foi distribuído em quase a totalidade para acionistas da companhia – R$ 101 bilhões. Para acionistas estrangeiros sobraram R$ 41 bilhões. Governo federal levou R$ 37 bilhões. Já acionistas privados ficaram com R$ 22,9 bilhões. Agora as perguntas: e para o povo, nada? Por que temos aumento dos combustíveis toda semana se a Petrobras tem absurdo de lucro? O que faz pela população o governo para usar a favor do povo pelo menos uma parte dessa quantia? Até quando vamos aturar esse senhor no poder? Os bolsominions vão dizer que o governo não tem poderes sobre a Petrobras, mas são os mesmos que disseram que Lula e Dilma sucatearam a Petrobras.

Paulo César Carneiro

Santo André