Rússia veta resolução do Conselho de Segurança contra guerra na Ucrânia; Brasil vota a favor

25/02/2022 | 20:35



Uma resolução no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que condena a agressão russa na Ucrânia, pede a retirada de forças imediata e a possibilidade de assistência humanitária no país foi vetada nesta sexta-feira, 25 pela Rússia. Como um dos cinco integrantes permanentes do organismo, Moscou utilizou seu poder de veto à resolução proposta pelos Estados Unidos em conjunto com a Albânia. A proposta contou com 11 votos a favor, apenas a oposição russa e três abstenções, incluindo de China e Índia.

O Brasil votou de forma favorável à resolução. O representante do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, afirmou hoje que "estamos muito preocupados" diante de uma "ameaça sem precedentes à carta da ONU". O embaixador pediu a busca por uma solução diplomática, além do imediato fim de hostilidades e a retirada de tropas da Ucrânia. Segundo ele, "uma linha foi cruzada, e o Conselho não pode ficar parado" e a "paz na ordem internacional deve ser preservada".