Fernanda Takai canta os desafios da atualidade

A cantora e compositora Fernanda Takai, em carreira solo, inicia a turnê do álbum Será Que Você Vai Acreditar?, lançado em 2021 e indicado para o Grammy Latino de melhor álbum de música pop contemporânea.

Gravado em home estúdio, em uma coprodução com o músico John Ulhoa, e inédito até em lives, o disco traz canções que refletem os desafios pelos quais o mundo e o Brasil passaram - e ainda passam - por conta da pandemia e do negacionismo. As questões aparecem em músicas como Terra Plana, composta por Ulhoa para a filha do casal. A letra traz versos como "E se alguém te contar/Que a terra é plana/E que não dá para o espaço viajar/ Será que você vai acreditar?".

"Como educamos os filhos ou... será que alguém vai cuidar de mim quando eu não tiver mais forças? Qual a medida entre risco e liberdade? E justamente agora no Brasil temos os piores indicadores de atenção à natureza, há negacionistas no poder, nosso país está à deriva", diz a cantora, sobre a canção.

Na apresentação, também está a canção Com Açúcar, Com Afeto, envolvida em recente polêmica levantada pelo próprio autor, Chico Buarque, que declarou não mais cantá-la por achar seus versos machistas.

"Desde que gravei essa música no meu disco dedicado à Nara, ela nunca saiu do repertório do show. Acho a composição incrível, partiu de um pedido dela ao Chico. Há todo um universo de canções com esse tema. Nara ia achar engraçado essa polêmica toda por conta de uma personagem ali representada", diz. l

Hoje (25) e sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h.

Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141,

Vila Mariana. R$ 20/R$ 40.

bit.ly/showfernandatakai

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.