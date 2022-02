Fiesp: redução do IPI é um avanço para a indústria de transformação

25/02/2022 | 20:03



A redução promovida pelo governo federal no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um avanço para a indústria, avaliou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

De acordo com a entidade, a elevada tributação sobre a indústria de transformação, fazendo com que o total de impostos pagos pelo setor em relação à carga tributária nacional seja muito superior à sua participação no PIB, prejudica o desenvolvimento do País.

"É importante ressaltar que seguimos defendendo veementemente uma reforma tributária ampla e isonômica, que reduza os impostos que incidem sobre a indústria e que simplifique o cipoal burocrático que se tornou o sistema tributário brasileiro", diz a nota.